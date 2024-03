Ukrainische Streitkräfte haben 960 russische Eindringlinge eliminiert - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Militär hat in den letzten 24 Stunden weitere 960 russische Eindringlinge eliminiert. Die Gesamtverluste der russischen Armee an Personal seit Beginn der groß angelegten Invasion belaufen sich auf 415640 Soldaten. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Samstag, den 2. März auf seiner Facebook-Seite mit.

Gesamte Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis 02.03.24:

-etwa 415640 (+960) Mann ausgeschaltet;

Panzer -6624 (+14) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge -12611 (+29) Einheiten;

Artilleriesysteme -10153 (+47) Einheiten;

Mehrfachraketenwerfer -1003 (+3) Einheiten.

Luftverteidigungsmittel -696 (+5) Einheiten;

Flugzeuge -346 (+1) Einheiten;

Hubschrauber -325 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene -7829 (+35) Einheiten.

Marschflugkörper -1915 (+3) Einheiten;

Schiffe/Boote – 25 Einheiten;

U-Boote -1 Einheit;

Kraftfahrzeuge und Tanker -13267 (+61) Einheiten;

Spezialfahrzeuge -1617 (+6) Einheiten.

