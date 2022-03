Ukrainische Streitkräfte starten Gegenoffensive - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Dem ukrainischen Militär ist es gelungen, den Gruppen russischer Truppen in den vorübergehend besetzten Gebieten „vernichtende“ Schläge zu versetzen und in bestimmten Richtungen eine Gegenoffensive zu starten. Dies teilte der Generalstab am Morgen des 16. März mit.

„Nach den Ergebnissen des Vortages wurden drei Flugzeuge (zwei davon Su-34) durch die Aktionen der Luftabwehr der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine zerstört. Darüber hinaus wurden ein Hubschrauber, drei operativ-taktische UAVs und zwei Marschflugkörper abgeschossen“, so die Militärführung.

Die ukrainische Luftwaffe führte neun Angriffe auf Konvois mit russischem Gerät und Truppenansammlungen durch.

Die russische Armee führt weiterhin Raketen- und Bombenangriffe auf die Infrastruktur und dicht besiedelte Gebiete der ukrainischen Städte durch, erleidet aber Verluste, indem sie sich in bestimmte Richtungen zurückzieht.

„Die Hauptanstrengungen der Besatzer konzentrieren sich auf die Konsolidierung und das Halten der bereits besetzten Linien und Verteidigungsgebiete“, so der Generalstab.