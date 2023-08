Ukrainische Verteidigungskräfte verlieren täglich bis zu 45 Aufklärungsdrohnen - State Spetsvyaz

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte verlieren im Durchschnitt 40-45 Aufklärungsdrohnen pro Tag. Das berichtete der Leiter des staatlichen Spetsvyaz der Ukraine Jurij Shygol in der Sendung des nationalen TV-Marathon.

„Wenn wir über Aufklärungsdrohnen sprechen, verlieren unsere Sicherheits- und Verteidigungskräfte im Durchschnitt 40-45 Drohnen pro Tag. Dabei handelt es sich um die einfachsten Mavic-, Matrice- und große professionelle Drohnen aus ukrainischer und ausländischer Produktion. Deshalb ist es unmöglich, sie mit so vielen gleichzeitig zu versorgen, so viele werden weder in der Welt noch in der Ukraine produziert“, sagte er.

Laut Shchigol wurden bis heute mehr als 22 Tausend Kampfdrohnen in Auftrag gegeben, von denen etwa 15 Tausend bereits an die Streitkräfte der Ukraine übergeben wurden.

„Insgesamt wurden bereits 25 Milliarden der von der Regierung bereitgestellten 40 Milliarden Hrywnja für sie ausgegeben“, so der Leiter des staatlichen Spetsvyaz.

Er sagte, dass „ungefähr 180-200 Tausend Drohnen pro Jahr definitiv sein werden“.

Wir erinnern daran, dass das Verteidigungsministerium das ukrainische unbemannte Luftfahrzeug Big Banderik vorgestellt hat.