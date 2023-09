Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Die ukrainischen Landwirte sind besorgt über die Lage auf dem Karottenmarkt: Die Preise sind auf ein Allzeittief gefallen.

Dies berichten Analysten des EastFruit-Projekts.

Den täglichen Überwachungsdaten des Projekts zufolge ist die Nachfrage nach Karotten in der Ukraine katastrophal niedrig und die Landwirte haben Schwierigkeiten, Käufer für nicht vertraglich gebundene Mengen zu finden.

„Derzeit werden Karotten nur im Rahmen von zuvor abgeschlossenen Verträgen verkauft, während die Landwirte nur unter großen Schwierigkeiten nicht vertraglich gebundene Mengen dieses Produkts absetzen können“, heißt es in dem Bericht.

Daher sind die Erzeuger gezwungen, die Preise für Karotten weiter zu senken. Derzeit bieten sie die Wurzelpflanze für 5-8 Hrywnja/kg ($0,14-0,22/kg) zum Verkauf an, was im Durchschnitt 18% billiger ist als am Ende der letzten Arbeitswoche.

Es ist festzustellen, dass in diesem Jahr eine Reihe von ukrainischen Betrieben die Anbauflächen für Hackfrüchte, insbesondere Karotten, ausgeweitet haben. Gleichzeitig waren die Wetterbedingungen in der laufenden Saison recht günstig für die Produktion dieser Produkte. Infolgedessen nimmt das Angebot an Möhren auf dem Markt weiterhin schnell zu und wirkt sich bereits negativ auf die Preise in diesem Segment aus.

Es wird hinzugefügt, dass Möhren in der Ukraine in diesem Jahr im Durchschnitt bereits 64% billiger sind als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Gleichzeitig rechnen die Landwirte noch nicht mit einer Verbesserung der Situation, da das Angebot an Möhren auf dem Markt nach wie vor übermäßig groß ist.