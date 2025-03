Die Regierung hat die Informationen über die Steuern für Einzelunternehmer verweigert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Gesetzliche Änderungen in Bezug auf die Elemente des vereinfachten Steuersystems werden erst dann in Angriff genommen, wenn die Voraussetzungen für eine solche Reform erfüllt sind, versicherte das Finanzministerium.

Das Finanzministerium plant nicht, die Steuern für Einzelunternehmer (Physical Entrepreneur) zu erhöhen. Dies teilte das Ministerium am Montag, den 17. März mit.

„Anonyme Telegram-Kanäle verbreiten Informationen und Clickbait-Schlagzeilen, dass das Finanzministerium bereits plane, die Steuern für physische Unternehmer zu erhöhen. Solche Informationen entsprechen nicht der Realität und haben einen manipulativen Charakter“, heißt es in dem Bericht.

Das Finanzministerium erklärte, dass Gesetzesänderungen zu den Elementen des vereinfachten Steuersystems erst dann in Angriff genommen werden, wenn die Voraussetzungen für eine solche Reform erfüllt sind, und zwar frühestens in dem Jahr, das auf das Jahr folgt, in dem die Maßnahmen zur Sicherheit der Datennutzung und des Zugangs zu Informationen über das Volumen und den Umsatz der Gelder der Steuerzahler auf ihren Bankkonten als erfüllt angesehen werden.

„Dieser Prozess wird öffentlich sein und Diskussionen mit der Öffentlichkeit, den Unternehmen und allen Zweigen der Regierung sowie die Einbeziehung internationaler Partner erfordern. Erst nach den öffentlichen Diskussionen werden Gesetzesänderungen erwogen und von der Werchowna Rada verabschiedet“, so die Agentur.