Mehr als dreitausend Abonnenten waren in Saporischschja ohne Licht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Russen haben eine Grenzgemeinde in der Region Saporischschja angegriffen, was zu Stromausfällen für Tausende von Abonnenten führte.

Infolge des russischen Angriffs auf eine der Grenzgemeinden in der Region Saporischschja sind mehr als 3.000 Abonnenten ohne Licht geblieben. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja, Ivan Fedorow, am Montagabend, den 17. März, mit.

Ihm zufolge wurde ein kritisches Infrastrukturobjekt beschädigt.

„Mehr als 3000 Abonnenten ohne Licht und drei Dörfer ohne Wasserversorgung. Solche Folgen eines feindlichen Angriffs auf eine der Grenzgemeinden der Region“, schrieb Fedorow.

Ebenfalls am Montagabend hat eine Drohne eine Infrastruktureinrichtung in der Region Dnipropetrowsk getroffen, was zu einem Brand führte.

