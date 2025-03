Der Stromverbrauch in der Ukraine ist gestiegen: der Grund

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 17. März um 9:30 Uhr war der Stromverbrauch um 3,1% höher als zur gleichen Zeit am Vortag.

Am 17. März um 9:30 Uhr war der Stromverbrauch um 3,1% höher als zur gleichen Zeit des Vortages, berichtet der Pressedienst der NPC Ukrenerho: „Der Grund ist ein deutlicher Kälteeinbruch im Vergleich zum Ende der letzten Woche. Außerdem ist es in den meisten Regionen bewölkt, was zu einem geringeren Wirkungsgrad der Solaranlagen in den Haushalten führt“, erklärte das Unternehmen. Derzeit gibt es keine Strombeschränkungen, aber die Notwendigkeit eines sparsamen Stromverbrauchs bleibt bestehen. Ukrenerho rief dazu auf, die Nutzung leistungsstarker elektrischer Geräte am Abend – von 16:00 bis 20:00 Uhr – einzuschränken. Zur Erinnerung: In der Nacht vom 14. auf den 15. März griffen Russen die Stromanlagen von DTEK in den Regionen Odessa und Dnipro massiv an, so dass einige Einwohner ohne Strom blieben.