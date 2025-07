Immobilien, Yachten und ein Flugzeug: ARMA hat das Millionenvermögen eines Beamten entdeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Nationale Agentur für Fahndung und Vermögensverwaltung hat das Vermögen eines Beamten aufgedeckt, der sein offizielles Amt lange Zeit zur illegalen Bereicherung genutzt hat. Dies berichtete der Pressedienst der ARMA am Dienstag, den 29. Juli.

Die Agentur hat diese Vermögenswerte auf Antrag der Nationalen Polizei gefunden. Zu den von der ARMA identifizierten Vermögenswerten gehören 22 Immobilien und neun Grundstücke. Die Agentur fand sechs Luxusautos, vier Schiffseinheiten und ein Privatflugzeug. Außerdem wurden Gesellschaftsrechte an ukrainischen Unternehmen im Wert von mehr als 1,5 Millionen Hrywnja festgestellt.

Im Ausland fand die ARMA Luxuswohnimmobilien im Zentrum von Mailand (Italien), zwei Autos in Luxemburg sowie Gesellschaftsrechte an einer luxemburgischen Gesellschaft im Wert von 12 Tausend Euro, die Mitgliedern der Familie einer hochrangigen Person gehören.

„Die Informationen über die identifizierten Vermögenswerte wurden bereits an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet, um Maßnahmen zur Beschlagnahme und weiteren Verfahrensunterstützung zu ergreifen und an die Verwaltung von ARMA zu übergeben“, heißt es in der Mitteilung. Wir werden daran erinnern, früher in der Verwaltung der ARMA übertragen $ 35 Millionen von Vermögenswerten der Ex-Nardeputy Wladimir Makeyenko. Die ARMA hat auch mehr als 100 Millionen Hrywnja im Fall von Korruption in der Armee übertragen.