Explosionen in Mykolajiw und in der Region Dnipro - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 30. Juli kam es zu Explosionen in Mykolajiw und Pawlohrad in der Region Dnipro.

Quelle: Öffentlicher Fernsehsender Suspilne

Einzelheiten: Inmitten einer Raketendrohung und feindlicher UAVs waren in Mykolajiw und Pawlohrad Explosionen zu hören.

Die Luftwaffe meldete eine Drohne im Osten der Region Dnipro, die einen nordwestlichen Kurs flog.

Sie meldeten auch eine Raketendrohung in den Regionen Cherson und Mykolajiw.

Außerdem forderte die Luftwaffe die Einwohner von Pawlohrad auf, sich in Sicherheit zu bringen.