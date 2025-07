Metinvest Digital hat verraten, welche KI-Lösungen bei der Geschäftsautomatisierung am hilfreichsten sein werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Als ukrainisches IT-Unternehmen, das sich auf die digitale Transformation spezialisiert hat, implementiert Metinvest Digital auf künstlicher Intelligenz basierende Technologien. Die Unternehmen der Metinvest-Gruppe nutzen KI, um Geschäftsprozesse zu automatisieren, die Produktqualität zu kontrollieren und die Arbeitssicherheit zu gewährleisten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Metinvest.

Einige der implementierten Lösungen können nicht nur in der Industrie eingesetzt werden, so dass Metinvest Digital sein Know-how mit anderen Unternehmen auf dem ausländischen Markt teilt.

„Nachdem wir KI in der Stahlindustrie implementiert hatten, analysierten wir, was wir dem Markt anbieten können. In diesem Jahr haben wir begonnen, mit anderen großen Unternehmen zusammenzuarbeiten, darunter mit Marktführern in der Pharmazie, der Landwirtschaft, dem Einzelhandel und sogar der Möbelproduktion“, sagte Maxim Balaniuk, Leiter des F&E-Zentrums von Metinvest Digital, während einer Fortbildungsveranstaltung für Spezialisten der Rinat Achmetow Foundation.

Ihm zufolge sind Lösungen auf der Grundlage von MyOCR (Intelligentes Dokumentenverarbeitungssystem), SPAIS (Einzellösung für Computer-Vision-Systeme) und Unternehmensübersetzer am nützlichsten für Unternehmen.

Interessant ist auch das intelligente Unterstützungssystem AI Service Desk, das die Bearbeitung von Benutzeranfragen automatisiert – insbesondere die Übersetzungs- und Formatierungsfunktionen können den Informationsverarbeitungsprozess potenziell vereinfachen.