Ankunft an der Universität, brennende Häuser: Fotos und Videos von den Folgen des Angriffs auf Saporischschja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Morgen des Montag, den 7. Juli, griff die russische Armee Saporischschja massiv mit Schahed-Drohnen an. Es wurden sechs Angriffe auf die Stadt registriert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja Ivan Fedorow.

Laut Fedorow wurden sechs Einschläge von Schahed-Raketen in der Stadt verzeichnet. Zuvor waren 10 Menschen verletzt worden.

Fedorow zeigte auch ein Video von den Nachwirkungen des morgendlichen Angriffs auf die Stadt.

Außerdem wurde in Saporischschja ein Universitätsgebäude beschädigt, und das veröffentlichte Foto zeigt, dass das Dach in Flammen steht.

Jeder, der Hilfe benötigt, kann sich an das Callcenter der Stadt wenden:

callcenter der Stadt: 15-80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80;

Hotline der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja: +38 0800 503 508.

Foto: Russland griff Saporischschja am 7. Juli mit Schaheds an (t.me/ivan_fedorov_zp)

Russlands nächtlicher Angriff auf die Ukraine

In der vergangenen Nacht griff die russische Armee traditionell das Territorium der Ukraine mit Angriffsdrohnen vom Typ Schahed an. Charkiw, Odessa und Kiew gerieten unter feindlichen Beschuss.

Vor allem in Kiew gab es nach vorläufigen Angaben keine Verletzten, aber einige Schäden. In Odessa wurde eine Person bei dem Angriff getötet, und auch in der Stadt wurden Schäden gemeldet.

Lesen Sie mehr über die Folgen des Anschlags in Charkiw in einem Artikel von RBK Ukrajina.

Darüber hinaus wurde Charkiw erneut einem massiven Drohnenangriff ausgesetzt. Zuvor wurde der Bezirk Kholodnogorsky getroffen. Mindestens vier Explosionen wurden registriert.