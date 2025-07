In der Region Poltawa hat sich ein Erdbeben ereignet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Unterirdische Erschütterungen wurden in der Nähe der Siedlung Starye Sanzhary im Bezirk Poltawa registriert.

Am Sonntag, den 27. Juli, ereignete sich im Gebiet Poltawa ein Erdbeben. Dies teilte das Hauptzentrum für Sonderkontrolle mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Erschütterungen im Bereich der Siedlung Starye Sanzhary im Bezirk Poltawa registriert wurden.

Spezialisten registrierten das Erdbeben mit einer Stärke von 2,9 (auf der Richterskala), in einer Tiefe von 7,1 km. Nach der Klassifizierung von Erdbeben gehört es zu den unmerklichen. Wir möchten Sie daran erinnern, dass sich am 13. Juli ein Erdbeben der Stärke 2,6 in der Region Czernowitz ereignet hat. am 1. Juli ereignete sich in der Region Poltawa ein Erdbeben der Stärke 3,1. Die Erschütterungen wurden in der Nähe des Dorfes Karpusy registriert, das etwa 10 Kilometer von Poltawa entfernt liegt.