Russischer Angriff beschädigt Finanzamt in der Region Sumy: Was ist über die Folgen bekannt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Region Sumy hat einen weiteren Angriff aus Russland erlitten. Die Räumlichkeiten des Servicezentrums für Steuerzahler des staatlichen Steuerdienstes in der Region wurden beschädigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des amtierenden Leiters der staatlichen Steuerbehörde, Lesya Karnaukh, auf Facebook.

Die staatliche Steuerbehörde in der Region Sumy meldete, dass das Gebäude durch den Beschuss beschädigt, die Fenster eingeschlagen und die Arbeitsplätze teilweise zerstört wurden.

Foto: Russischer Angriff auf die Steuerbehörde (https://www.facebook.com/Lesâ-Karnauh)

Nach ersten Berichten wurde niemand verletzt.

„Wir sind dabei, die Folgen umgehend zu beseitigen. Ich bin den Steuerbeamten der Region Sumy dankbar, die trotz dieser schwierigen Bedingungen ihre Arbeit fortsetzen und den Steuerzahlern ihre Dienste anbieten“, sagte Karnaukh.

Angriff auf die Ukraine

Wir erinnern Sie daran, dass der Angriff auf das Finanzamt in der Region Sumy vor dem Hintergrund einer neuen Welle massiven Beschusses der Ukraine stattfand.

In der Nacht zum 29. Juli starteten russische Truppen einen Raketenangriff auf Kamianske in der Region Dnipro. Später wurde bekannt, dass die Angreifer Rettungskräfte angriffen, die an einem Brandort in der Region arbeiteten.

Außerdem geriet eine Strafkolonie in der Region Saporischschja unter Beschuss. Der Angriff forderte Tote und Dutzende von Verletzten, zerstörte das Gelände der Einrichtung und beschädigte umliegende Gebäude.

Nach Angaben der Luftwaffe setzte Russland in der Nacht zum 29. Juli Iskander-M ballistische Raketen und Schahed Kamikaze-Drohnen gegen die Ukraine ein.