Umjerow wird nicht entlassen - UP-Quellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Laut Quellen der Ukrajinska Prawda wird Verteidigungsminister Rustem Umjerow während des Regierungswechsels auf seinem Posten bleiben, und sein Rücktritt hat „seinen ursprünglichen Reiz verloren“.

Quelle: Ukrajinska Prawda Artikel „Der Ministerpräsident im ‚Kvartal‘ der Regierung. Wird Swyrydenko Schmyhal ersetzen können“

Wörtlich: „In politischen Kreisen wurde lange Zeit die Möglichkeit eines Rücktritts von Umjerow bei gleichzeitiger Ernennung zum Botschafter in den Vereinigten Staaten diskutiert. Aber das machte in der Konstellation Sinn, in der Maljuk ins Verteidigungsministerium wechselt und der an Jermak orientierte General Poklad den Sicherheitsdienst der Ukraine leitet.“

Einzelheiten: Den Quellen der Ukrajinska Prawda zufolge hat der Rücktritt von Umjerow „seinen anfänglichen Reiz verloren“, da der derzeitige Chef des Sicherheitsdienstes der Ukraine, Wassyl Maljuk, „nicht gut ins Verteidigungsministerium passt“ und der derzeitige Kulturminister Mykola Tochytskyj angeblich gut zum Botschafter in Washington passt.

In dem Artikel heißt es auch, dass die Regierung beabsichtigte, die Regierung am 7. Juli abzulösen. Dies wird aber wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen später geschehen, unter anderem weil die für eine Entscheidung erforderliche Anzahl von Abgeordneten fehlt.