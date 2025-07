Die ukrainischen Streitkräfte haben erklärt, warum Russland die Angriffe mit Kalibr-Raketen vom Schwarzen Meer aus reduziert hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im Juli gab es nur einen Fall, in dem die Russen Kalibr-Marschflugkörper vom Schwarzen Meer aus eingesetzt haben.

Der Rückgang des Einsatzes von Kalibr-Marschflugkörpern könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Russen in der Verwendung dieser Raketen schlecht ausgebildet sind. Ein weiterer Grund könnte die Begrenzung der Fähigkeiten in den Gewässern des Schwarzen Meeres sein. Dies erklärte der Vertreter der Marine der ukrainischen Streitkräfte, Dmitri Pletenchuk, in einer Fernsehsendung.

„Die operative Situation im Schwarzen Meer bleibt stabil. Es gibt keine Flugzeugträger, es gibt keine Aktivitäten. In der Nacht wurden wir wieder von „Schaheds“ vom Meer aus angegriffen. Aber im Allgemeinen, wie Sie sehen können, wird dies für die Russen bereits wieder zur alltäglichen Praxis“, sagte er.

Der Marinesprecher stellte fest, dass Russlands Einsatz von Marschflugkörpern des Typs Kalibr im Juli weiter zurückgegangen ist. Ihm zufolge war dies auch im Frühjahr dieses Jahres der Fall.

„Im Frühjahr haben die Russen diese Träger einmal im Monat eingesetzt. Aber der Juni war anders: Der Juni war aktiver, aber das mag an den Folgen der bekannten Operation auf dem Territorium von Moskwa liegen. Der Juli verläuft mittelmäßig. Dies kann auf mehrere Faktoren zurückzuführen sein. Insbesondere mit den Problemen bei der Vorbereitung von Raketen für den Einsatz und mit den begrenzten Fähigkeiten (der russischen Marine – Anm. d. Red.) im Allgemeinen im Schwarzmeerraum“, sagte Pletenchuk.