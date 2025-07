Russische Truppen rücken bei vier Siedlungen in der Region Donezk vor - DeepState

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 28. Juli meldete das Analyseprojekt DeepState den Vormarsch russischer Besatzungstruppen in mehrere Gebiete in der Region Donezk.

Quelle: DeepState

Wörtlich: „Der Feind rückte in Zelenyi Hai, bei Piddubne, Andrijvka-Klevtsove und Popovyi Yar vor.“

