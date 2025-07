Die Stromimporte in die Ukraine haben sich verdoppelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Vom 7. bis 11. Juli haben sich die Stromimporte in die Ukraine im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, auf 44 Tausend MWh. Gleichzeitig sanken die Exporte auf 32,2 Tausend MWh.

Dies geht aus der ExPro-Überwachung hervor.

Es wird darauf hingewiesen, dass die größten Importmengen in den abendlichen Spitzenstunden zu verzeichnen sind.

„Derzeit können die Importe in den Spitzenstunden 1 GW überschreiten, was einen erheblichen Beitrag zur Stabilität darstellt. Unter den derzeitigen Bedingungen könnten Importe während der Spitzenverbrauchszeiten wieder zu einer wichtigen Komponente des Stromsystems werden“, so die Analysten.

Sie fügen hinzu, dass „der Bedarf an langfristig vorhersehbaren Importen die Entwicklung von Auktionen für den Zugang zu Grenzübergängen auf die Tagesordnung setzt“.

Um es kurz zu machen:

Im Juni 2025 hat die Ukraine ihre Stromexporte im Vergleich zum Vormonat um das 2,5-fache gesteigert – auf über 237 Tausend MWh.

Im Juni sagte der amtierende CEO von NPC Ukrenerho Olexij Brekht, dass das ukrainische Stromsystem stabil bleibt und dass im Sommer keine rollenden Stromausfälle zu erwarten sind, da es keinen Beschuss gibt.