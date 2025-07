Ukrainische Anleihen stiegen aufgrund von Trumps Äußerungen zu Russland

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Auf Dollar lautende ukrainische Anleihen stiegen nach den Äußerungen von US-Präsident Donald Trump über die Notwendigkeit eines schnellen Waffenstillstands mit Russland um 1,5 Cent.

Bloomberg berichtet.

Der Preisanstieg wurde für Anleihen mit Fälligkeit in den Jahren 2035 und 2036 verzeichnet. Am Montag gehörten sechs der acht rentabelsten Schuldtitel in den Schwellenländern zur Ukraine.

Bei einem Besuch in Schottland sagte Trump, er sei bereit, Wladimir Putin eine neue Frist von 10-12 Tagen zu setzen, um einen Waffenstillstand zu erreichen. Damit wird das bisherige Ultimatum von 50 Tagen, das am 2. September ausläuft, verkürzt. Die Äußerungen weckten Erwartungen auf mögliche Verhandlungen und wurden zu einem Treiber für den Markt.

Trotz des Wachstums haben ukrainische Schuldtitel seit Jahresbeginn 12% an Wert verloren, was das schlechteste Ergebnis unter den Schwellenländern ist. Analysten weisen darauf hin, dass sich dem Markt aufgrund der attraktiven Bewertungen und der niedrigen Positionierung eine taktische Kaufgelegenheit bieten könnte.

Zuvor hatte Trump Russland mit strengen Wirtschaftssanktionen gedroht, falls es sich weigern sollte, den Krieg zu beenden, doch Moskau reagierte mit verstärktem Beschuss ukrainischer Städte.

Um es kurz zu machen:

Die auf Dollar lautenden Anleihen der Ukraine stiegen den fünften Tag in Folge und erreichten neue Höchststände in der Erwartung der Anleger, dass in der nächsten Woche Einzelheiten über eine Vereinbarung zur Beendigung des Krieges bekannt gegeben werden.

Die ukrainischen Währungsanleihen stiegen sprunghaft an, nachdem das US-Repräsentantenhaus am Wochenende ein Finanzhilfepaket in Höhe von 61 Milliarden Dollar verabschiedet hatte.