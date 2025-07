185 Millionen Hrywnja für Schulen in 12 Regionen: Wofür wird das Geld verwendet?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 2. Juli hat die Regierung 185 Mio. Hrywnja für Schulen in 12 Regionen der Ukraine bereitgestellt.

Dies gab Ministerpräsident Denys Schmyhal bekannt.

„Wir stellen diese finanziellen Mittel für die Modernisierung der Schulkantinen zur Verfügung. Insgesamt hat der Staatshaushalt in diesem Jahr 960 Millionen Hrywnja für diesen Zweck bereitgestellt“, schrieb er auf Telegram.

Weitere 11 Millionen Hrywnja wurden für Schulen in den Regionen Dnipro und Tscherkassy bereitgestellt, um moderne Unterrichtsräume zu schaffen. Insgesamt wurden bereits mehr als 488 Millionen Hrywnja der so genannten MINT-Subvention an die Gemeinden verteilt, sagte Schmyhal.

Zur Erinnerung:

Im Mai hat das Ministerkabinett den Gemeinden weitere 272,5 Millionen Hrywnja aus dem Staatshaushalt für den Bau von Unterkünften in Bildungseinrichtungen zugewiesen.