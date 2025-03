Selenskyj stellt Aufgaben für Umjerow und den neuen Generalstabschef

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich mit Verteidigungsminister Rustem Umjerow und dem neuen Generalstabschef Andrij Hnatov getroffen.

Quelle: das Staatsoberhaupt in den sozialen Medien

Einzelheiten: Selenskyj stellte fest, dass er die Situation an der Front und in der Zusammenarbeit mit den Partnern über die Sicherheitsgarantien für die Ukraine erörtert und Schlüsselaufgaben identifiziert hat.

Der Verteidigungsminister soll unverzüglich ein Team bilden, das sich mit den Partnern über alle Einzelheiten des von der Ukraine benötigten Sicherheitssystems austauscht und die auf militärischer und politischer Ebene getroffenen Entscheidungen umsetzt. Diese Woche soll das Team an einem Treffen von Militärvertretern in London teilnehmen.

An den Chef des Generalstabs – die Bildung des Korps-Systems in unseren Verteidigungskräften zu beschleunigen und eine Prüfung des aktuellen Bedarfs an Kampfbrigaden durchzuführen.

Direkte Ansprache: „Die Stärkung der Armee ist eine ständige Priorität, und in dieser Angelegenheit darf es keine Rückschritte geben. Die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte der Ukraine, die Verteidigungsindustrie und die mehrstufige Zusammenarbeit mit Partnern sind die Grundlage unserer Unabhängigkeit.“