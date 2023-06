Die ukrainischen Streitkräfte haben 11 russische Artillerieeinheiten besiegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Einheiten der ukrainischen Raketentruppen und Artillerie haben in den vergangenen 24 Stunden ein feindliches Munitionsdepot, 11 Artillerieeinheiten in Feuerstellungen, drei Flugabwehranlagen, zwei Funkelektronische Stationen und ein weiteres wichtiges feindliches Ziel getroffen. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in einem Morgenbericht am 29. Juni mit.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Luftverteidigungskräfte in den vergangenen 24 Stunden 11 Angriffe auf Konzentrationsgebiete der russischen Armee, fünf auf Flugabwehrraketensysteme und einen auf einen feindlichen Kontrollpunkt durchgeführt haben.

Darüber hinaus zerstörten die ukrainischen Streitkräfte ein russisches Su-25-Flugzeug und drei Aufklärungsdrohnen auf operativer Ebene.