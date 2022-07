Die ukrainischen Streitkräfte haben die Ausrüstung der Eindringlinge im Süden der Ukraine angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Militär setzt seine Angriffe auf Konzentrationen von Personal und Ausrüstung der Angreifer im Süden der Ukraine fort. Dreizehn Angreifer, sechs Einheiten von Panzern und Fahrzeugen sowie eine Drohne und eine Kamikaze-Drohne wurden zerstört. Dies berichtet das Operative Kommando Süd.

„Während der feindlichen Aufklärung unserer Stellungen in der Region Cherson konnte unsere Flugabwehrraketeneinheit eine Drohne vom Typ Eleron-3 in der Gemeinde Bilozerska am Boden halten, während die Kamikaze-Drohne auf frischer Tat ertappt und in der Gemeinde Veliko Alexandrovska zerstört wurde, bevor sie Schaden anrichten konnte“, heißt es in dem Bericht.