Die ukrainischen Streitkräfte haben den Besatzern - Großbritannien - schweren Schaden zugefügt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der britische Militärgeheimdienst hat einen aktuellen Bericht über die Lage in der Ukraine veröffentlicht. Dies wurde am 24. April auf dem Twitter-Account des britischen Verteidigungsministeriums gemeldet.

Die Ukraine hat in dieser Woche zahlreiche russische Angriffe entlang der Kontaktlinie im Donbass abgewehrt, heißt es in dem Bericht.

Obwohl Russland einige Gebietsgewinne erzielte, war der ukrainische Widerstand an allen Fronten stark und fügte den russischen Streitkräften erheblichen Schaden zu.

Russlands Pläne, die Ukraine zu übernehmen

Neuester Stand des Verteidigungsnachrichtendienstes zur Lage in der Ukraine – 24. April 2022Finden Sie mehr über die Reaktion der britischen Regierung heraus: https://t.co/tFb39zzDtn🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lZE8s05wuX

- Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 24, 2022

„Die schlechte russische Moral und die begrenzte Zeit für die Erholung, Neuausrüstung und Reorganisation der Streitkräfte nach früheren Offensiven verringern wahrscheinlich die russische Kampfkraft“, heißt es in dem Bericht.

In einem morgendlichen Briefing des Generalstabs hieß es, dass Russland eine Gruppe von Truppen zusammenziehe und zusätzliche Einheiten in der Region Belgorod in Richtung der Region Charkiw bewege und konzentriere. Die Iskander werden dort abgezogen.

Die Kampfverluste der russischen Truppen seit Beginn der umfassenden Invasion in der Ukraine werden auf fast 22.000 geschätzt. In den vergangenen 24 Stunden haben ukrainische Soldaten unter anderem 33 gepanzerte Kampffahrzeuge und 19 Panzer zerstört…