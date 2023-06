Die ukrainischen Streitkräfte haben Dutzende von Schlägen gegen russische Truppen geführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit Beginn des heutigen Tages kam es in der Ostukraine zu 27 militärischen Zusammenstößen in vier Richtungen. Dies berichtete der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in seinem Abendbericht am Freitag, den 9. Juni.

Das Militär erinnerte daran, dass die Russen heute Nacht einen weiteren Raketen- und Drohnenangriff durchgeführt haben. Den präzisierten Angaben zufolge zerstörte die Flugabwehr vier von sieben Marschflugkörpern X-101/Kh-555, vier von zehn Shahed, Lancet und vier Drohnen der Einsatzstufe (Orlan-10 und Supercam).

Der Feind führte acht Raketenangriffe auf zivile Ziele in der Stadt Swjahel in der Region Schytomyr und in der Umgebung von Charkiw durch.

Darüber hinaus führten die Russen 58 Luftangriffe und 31 MLRS-Angriffe auf Stellungen und Siedlungen unserer Truppen durch. Es gab Tote und Verletzte unter der Zivilbevölkerung, und Privathäuser, ein Krankenhaus und andere zivile Infrastruktur wurden zerstört und beschädigt.

Der Feind startete erfolglose Angriffe in den Richtungen Lyman, Bachmut, Awdijiwka und Mariinsk. In anderen Richtungen verteidigte sich der Feind.

Im Laufe des Tages flogen die Flugzeuge der Verteidigungskräfte 16 Angriffe auf Gebiete mit Personenkonzentration und zwei Angriffe auf russische Luftabwehrsysteme.

Unsere Raketen- und Artillerieeinheiten haben im Laufe des Tages vier Gefechtsstände, sechs Konzentrationen von Personal, Waffen und militärischer Ausrüstung, drei Munitionslager und fünf feindliche Artillerieeinheiten in Feuerstellungen getroffen.