Die ukrainischen Streitkräfte haben eine Brücke angegriffen, die die besetzte Krim mit der Front verbindet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Welche weiteren für die russische Armee wichtigen Ziele wurden von den ukrainischen Streitkräften angegriffen? In der Nacht zum 20. Juni gerieten gleich mehrere russische Militärziele unter Beschuss. Insbesondere wurde eine Brücke angegriffen, die die Besatzer für die logistische Versorgung zwischen der Krim und der Front nutzen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Generalstab der ukrainischen Streitkräfte.

Nach Angaben des Militärs haben Einheiten der Verteidigungskräfte eine Straßenbrücke über die Genichesk-Meerenge im Gebiet von Genichesk in der Oblast Cherson getroffen.

„Das genannte Objekt wird vom Feind zur Sicherstellung der militärischen Logistik zwischen der vorübergehend besetzten Krim und den russischen Truppenverbänden im Süden genutzt“, hieß es im Generalstab.

Darüber hinaus wurde in der Oblast Saporischschja ein russisches Flugabwehrraketen- und Geschützsystem vom Typ „Pantsir-S“ in der Nähe der Ortschaft Dolynske getroffen.

Zudem führten ukrainische Streitkräfte Angriffe auf Kommandostellen des Gegners für unbemannte Luftfahrzeuge durch. Die Treffer wurden in den Gebieten Soledar in der Oblast Donezk, Grozove in der Oblast Saporischschja sowie Terebreno in der Oblast Belgorod der Russischen Föderation verzeichnet.

„Die ukrainischen Verteidigungskräfte schwächen weiterhin systematisch die Fähigkeiten des russischen Angreifers, die Kampfhandlungen gegen die Ukraine fortzusetzen“, fassten die Militärvertreter zusammen.