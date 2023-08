Der ukrainische Schauspieler Olexij Khilskyy ist an der Front gefallen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Soldat kämpfte in der 46. separaten luftbeweglichen Brigade der Fallschirmjägertruppen. Er starb während eines Kampfeinsatzes in Richtung Saporischschja.

In den Kämpfen um die Ukraine starb ein ukrainischer Theater- und Filmschauspieler – der 35-jährige Alexej Khilsky. Dies teilte seine Frau Nadezhda Khilska mit.

Alexej kämpfte in der 46. separaten aeromobilen Brigade der Luftlandetruppen. Er starb während eines Kampfeinsatzes in Richtung Saporischschja.

Khilsky ist bekannt für seine Rollen in den Fernsehserien On Your Side, Nasedka, Krepostnaya, Doctor Kovalchuk, Oper on Call, Mystery for Anna, Sniffer. Er spielte auch im Theater. Der Schauspieler begann seine Karriere 2010 beim Dnipro Drama Youth Theatre Verim.

Alexej war von Beginn des Krieges an an der Front, wurde zweimal verwundet.

Der Kämpfer war Oberfeldwebel in einem Zug einer Aufklärungskompanie, nahm an der Befreiung von Cherson teil, kämpfte in Bachmut und Soledar.

Alexej hinterlässt eine Frau und eine Tochter.