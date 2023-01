Feindliche Vorstöße in Richtung Bachmut - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Truppen konzentrieren sich weiterhin auf die Durchführung von Offensiven in Richtung Bachmut und versuchen auch, die taktische Lage in den Richtungen Kupjansk, Lymansk und Awdiyivka zu verbessern. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in einem morgendlichen Briefing am 2. Januar mit.

„In den vergangenen 24 Stunden haben Einheiten der Verteidigungskräfte Angriffe von Eindringlingen in den Siedlungen Stelmachiwka, Belogorowka in der Region Luhansk und Rasdolowka, Belogorowka, Soledar, Krasnaja Hora, Bachmut, Kleshchyowka, Ozeryanowka, Opytne, Krasnowka in der Donezkina zurückgeschlagen“, betonte die ukrainische Militärführung.

In den Richtungen Nowopawlowsk und Saporischschja verteidigt der Feind bereits besetzte Linien, während er in Richtung Cherson Truppen umgruppiert und Stellungen der Streitkräfte der Ukraine sowie zivile Einrichtungen entlang der Kontaktlinie beschießt.

In den Richtungen Wolhynien, Polessk, Sewersk und Sloboschansk wurden keine Anzeichen für die Bildung feindlicher Angriffsgruppen festgestellt.

In den vergangenen 24 Stunden führte der Feind 51 Luftangriffe durch, darunter den Einsatz von 44 Shahed-136 Drohnen. Sie wurden alle von Einheiten der ukrainischen Verteidigungskräfte abgeschossen. Die Angreifer führten außerdem 55 Granatenangriffe mit MLRS durch, unter anderem auf das Kinderkrankenhaus in Cherson.

„Die Bedrohung durch feindliche Luft- und Raketenangriffe auf kritische Infrastruktureinrichtungen bleibt in der gesamten Ukraine bestehen“, betonte der Generalstab.

Die ukrainische Luftwaffe führte 13 Angriffe auf Gebiete durch, in denen sich die Angreifer konzentrierten. Raketen- und Artillerieeinheiten trafen im Laufe des Tages fünf Gebiete, in denen sich Personal und militärische Ausrüstung des Feindes konzentrierten…