Die ukrainischen Streitkräfte haben einen Stützpunkt der Angreifer in Svatove - Hajdaj zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Stadt Svatove, Region Luhansk, gab es eine Explosion an einem Busbahnhof, in dem russische Angreifer wohnten. Die ukrainischen Streitkräfte haben wahrscheinlich den russischen Stützpunkt ins Visier genommen. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Serhij Hajdaj, im Telegramm.

„Khlopok“ in Svatovo. Der Busbahnhof, in dem die Rashisten leben. Jetzt 200, 300…“ – die Nachricht lautet…