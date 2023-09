Die ukrainischen Streitkräfte haben in den letzten 24 Stunden 15 russische Panzer verbrannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Militär hat den russischen Aggressoren in den letzten 24 Stunden schwere Verluste zugefügt. Der Feind verlor 130 Einheiten militärischer Ausrüstung, berichtete der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in einem Morgenbericht am Samstag, den 9. September.

Weitere 600 Russen waren an einem Tag an der Front „im Minus“, und die geschätzten Gesamtverluste des Aggressorlandes Russland seit Beginn des Krieges erreichten 268.140 Tote.

Weitere russische Verluste seit Beginn des Krieges