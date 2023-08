Die ukrainischen Streitkräfte haben mitgeteilt, wie viele Raketenträger sich im Schwarzen Meer befinden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland hat eine Schiffsgruppe von 11 Schiffen, darunter einen Raketenträger, ins Schwarze Meer zurückgezogen. Dies teilte die Leiterin des gemeinsamen Pressezentrums der Verteidigungskräfte des Südens, Natalia Humenjuk, am Dienstag, den 8. August, in einer landesweiten Fernsehsendung mit.

Sie gab an, dass die Trägerrakete über vier Raketen des Typs Kalibr verfügt.

Dies deutet darauf hin, dass der Feind versucht, die Spannung zu erhöhen. Das hat mit den Vorbereitungen für Raketenangriffe zu tun. Wir haben festgestellt, dass sie eine gewisse Pause brauchen, um sich auszurüsten und künftige Schläge vorzubereiten. Diese müssen aber nicht unbedingt massiv sein. Sie können massiv sein. um andere Waffen zu testen, nicht nur see- oder luftgestützte Raketenwerfer, sondern auch landgestützte Raketensysteme“, so die Sprecherin von UC Süd.

Humenjuk sagte auch, dass die Angreifer im Schwarzen Meer nach den Angriffen auf russische Schiffe versuchen zu manövrieren, um andere Schiffe zu retten.

„Der Feind versucht wirklich zu manövrieren, um die Reste seiner Flotte zu retten. Und die befinden sich in der Regel in einem Gebiet, das sie als weit genug von der ukrainischen Küste entfernt betrachten. Sie decken die südöstliche Küste der Krim ab, näher an Noworossijsk“, sagte Humenjuk.

Und einen Tag zuvor wurde eines der Landungsboote, die Olenegorsk Miner, auf dem russischen Marinestützpunkt in Noworossijsk beschädigt. Es wäre beinahe gesunken und konnte nur unter großen Schwierigkeiten an die Küste geschleppt werden.