Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Sprecher des Luftwaffenkommandos, Jurij Ihnat, sagte, Russland habe am 13. Mai fünf Militärflugzeuge in der Region Brjansk verloren. Dies sagte er am Sonntag, den 14. Mai, in einem TV-Marathon.

Ihm zufolge hat der Feind eine Luftangriffsgruppe eingesetzt, um die Ukraine von der Region Brjansk aus anzugreifen.

„Sie tun dies jeden Tag. Sie haben Angriffe mit gelenkten Luftbomben durchgeführt. Wir sprechen bereits über den dritten Hubschrauber dort, also fünf insgesamt, anscheinend sind sie in Schwierigkeiten geraten. Sie wollten unsere Zivilisten, unsere Regionen bombardieren“, sagte Ihnat.

Ihm zufolge war das russische Militär selbst an den Massenabstürzen beteiligt.

„Es stellt sich heraus, ja. Ja, natürlich. „Schwarzer Tag der Luftfahrt – das haben sie bereits zugegeben, es gibt eine Analyse. Wen werden sie feuern, bestrafen für den Schlamassel, der da passiert. Es ist schön, solche Nachrichten vom Feind zu lesen“, bemerkte Ihnat…