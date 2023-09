Die ukrainischen Streitkräfte rücken vor und führen Angriffsoperationen durch - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Militär hat über Nacht russische Angriffe in mehrere Richtungen zurückgeschlagen. Die operative Lage im Osten und Süden der Ukraine bleibt schwierig. Dies berichtet der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in seiner Abendzusammenfassung, die am Freitag, den 22. September, auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht wurde.

Richtung Bachmut

Ukrainische Truppen haben die Angriffe der Angreifer in den Gebieten Minkovka, Orechiwo-Vasilovka und Grigorovka in der Region Donezk erfolgreich zurückgeschlagen.

Richtung Awdijiwka

Russische Angriffe wurden in der Gegend von Severnoye, Region Donezk, und in der Gegend von Robotyne, Region Saporischschja, zurückgeschlagen.

Richtung Marjinka

Im Laufe des Tages konnten die ukrainischen Verteidiger 11 russische Angriffe in den Gebieten Marjinka und Krasnogorovka in der Region Donezk erfolgreich abwehren. Gleichzeitig beschießen russische Terrortruppen weiterhin Dutzende von Siedlungen an der Frontlinie mit Mörsern und Artillerie und nutzen die Luftfahrt für Angriffe.

Richtung Melitopol

Nach Angaben des Generalstabs rückt das ukrainische Militär weiter vor und führt in Richtung Bachmut Angriffsoperationen durch. Die Verteidigungskräfte in diesen Richtungen fügen den russischen Besatzungstruppen Schaden an Personal und Ausrüstung zu und erschöpfen den Feind auf der gesamten Frontlinie.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Verluste der Invasoren in der Region Saporischschja erheblich zugenommen haben. Russland hat wahrscheinlich einen Mangel an kampfbereiten Einheiten, die in diesen Frontabschnitt verlegt werden können.