Die Stromversorger haben die Stromversorgung von 52.000 Verbrauchern in der Region Dnipro wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Wie der Pressedienst von DTEK berichtet, ist es den Stromversorgern gelungen, die Stromversorgung von 52.000 Verbrauchern in der Region Dnipro nach dem nächtlichen russischen Beschuss wiederherzustellen: „Es ist uns gelungen, alle Haushalte in der Region Dnipro mit Strom zu versorgen, die aufgrund des nächtlichen Beschusses durch russische Angreifer ohne Strom waren“, heißt es in der Erklärung.

DTEK wies darauf hin, dass seine Mitarbeiter weiterhin an der Beseitigung der Folgen des Beschusses arbeiten. Zur Erinnerung: In der Nacht vom 14. auf den 15. März griffen die Russen die Energieanlagen von DTEK in den Regionen Odessa und Dnipro massiv an, so dass einige Bewohner ohne Strom blieben. Nach dem feindlichen Beschuss der Energie-Eisenbahninfrastruktur in den Regionen Dnipro und Saporischschja nahmen die Bahnarbeiter den Zugverkehr wieder auf.