Eine Drohne hat ein fünfstöckiges Gebäude in Tschernihiw getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Lokale Behörden berichteten, dass eine „shahed“ ein fünfstöckiges Gebäude traf, während die zweite mehrere Privathäuser beschädigte.

Russische „shahed“ traf ein fünfstöckiges Gebäude in Tschernihiw am Samstagabend, 15 bereznya. Am Ort der Explosion brach ein Feuer aus. Das teilte der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Tschernihiw (MVA) Dmitry Bryzhinsky auf seinem Telegram-Kanal mit.

Er berichtete über die Explosion, die durch den Einschlag einer russischen Drohne in das Haus verursacht wurde. Informationen über den Schaden und die Zahl der Opfer werden derzeit noch geklärt.

Der Beamte fügte hinzu, dass am Ort der Explosion ein Feuer ausgebrochen sei und die Rettungskräfte sofort mit der Arbeit begonnen hätten. Bryzhinsky fügte hinzu, dass alle Dienste daran arbeiten, die Folgen zu beseitigen.

Der Leiter der MVA von Tschernihiw sagte anschließend, dass derzeit in zwei Bezirken der Stadt Einschläge von russischen Drohnen registriert werden.

„Ein „Schahed“ hat ein fünfstöckiges Gebäude getroffen, der zweite hat mehrere Privathäuser beschädigt“, sagte der Beamte.

Wir werden daran erinnern, dass die russische Angriffsdrohne ein Wohnhaus im Dorf Semenivska in der Region Tschernihiw zerstört hat; vier Zivilisten wurden verletzt.