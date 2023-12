Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben drei russische Su-34-Kampfjets abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Militär hat drei russische Su-34-Kampfjets in südlicher Richtung abgeschossen. Dies teilte der Kommandeur der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine Mykola Oleshchuk am Freitag, den 22. Dezember in Telegram mit.

„In der Nacht des 22. Dezember 2023 wurde auf einem Stück abgeschossenen „shahed“ mit einer Reihe von „bl“ eine Nachricht der Angreifer empfangen: „sDohnye sYki“. Tolle Idee! Hier ist unsere Antwort! Heute Mittag in Richtung Süden – minus drei russische Su-34 Jagdbomber! Ewiger Flug ‚Brüder‘!“, schrieb Oleshchuk.