Ukrsalisnyzja hat die beschädigte Infrastruktur in der Region Charkiw wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrsalisnyzja hat Änderungen im Zugverkehr, die am Donnerstagabend aufgrund des russischen Beschusses in der Region Charkiw eingeführt wurden, rückgängig gemacht. Dies gab das Unternehmen am Freitag, den 26. April bekannt.

„Der Verkehr der Fern- und Vorortzüge in der Region Charkiw wird normal abgewickelt. Die Eisenbahner haben die gesamte beschädigte Infrastruktur wiederhergestellt“, heißt es in der Mitteilung.

Am Donnerstagabend hatte Ukrsalisnyzja aufgrund der feindlichen Angriffe vom 25. April vorübergehend den Verkehr der Vorortzüge in der Region Charkiw geändert.