Die UNO hat auf die russischen Angriffe auf die Südukraine reagiert

Zivilisten und zivile Infrastrukturen müssen geschützt werden und sollten nicht Ziel russischer Angriffe sein. Dies geht aus einer Erklärung der UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe in der Ukraine, Denise Brown, hervor, die am Montag, den 14. August, veröffentlicht wurde.

Sie betonte, dass die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur in der Ukraine weiterhin unter den wahllosen Angriffen der Russischen Föderation zu leiden haben.

„Die Bewohner im Süden des Landes, unter anderem in den Regionen Cherson und Odessa, erlebten ein besonders schwieriges Wochenende, da durch den Beschuss viele Zivilisten, darunter auch Kinder, getötet und verletzt wurden. Die Angriffe beeinträchtigten auch die Arbeit der humanitären Organisationen und unsere Fähigkeit, denjenigen zu helfen, die von den Folgen des Krieges betroffen sind“, sagte Brown.

In diesem Zusammenhang wies sie darauf hin, dass Vertreter der Nichtregierungsorganisation ADRA am Freitag, den 11. August, gezwungen waren, die Verteilung lebensrettender Hilfsgüter einzustellen, nachdem ihr Lager und ihre Fahrzeuge durch den Beschuss in der Region Cherson beschädigt worden waren.

Die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe in der Ukraine betonte erneut, dass „Zivilisten und zivile Infrastrukturen nicht dem wahllosen Beschuss durch die Russische Föderation ausgesetzt werden dürfen“.