Eine Erhöhung der Transporttarife durch Ukrsalisnyzja sollte unbedingt mit der ukrainischen Wirtschaft abgesprochen werden, da diese sich in einer Krise befindet und möglicherweise nicht in der Lage ist, den nächsten Anstieg der Kosten für Logistikdienstleistungen zu tragen. Dies sagte der Vorsitzende des Verbands der Metallurgen der Ukraine Serhij Belenkyi am Montag, den 9. Oktober.

Ihm zufolge versucht Ukrsalisnyzja „traditionell, alle Probleme auf Kosten seiner größten Verbraucher, wie dem Bergbau- und Metallurgiekomplex, zu lösen“.

„Wir bekämpfen systematisch solche Versuche, die Tarife zu erhöhen. Leider werden jetzt, unter Ausnutzung des Krieges, die meisten Entscheidungen der Regierung ohne Diskussion mit den Unternehmen und spezialisierten Wirtschaftsverbänden getroffen. Aber die Folgen solcher Maßnahmen werden schwierig sein, weil wir nicht in der Lage sein werden, kontinuierlich zu arbeiten“, warnte Belenky.

Kürzlich gab es Informationen über die Absicht der Ukrsalisnyzja, die Tarife für den Güterverkehr um 20% zu erhöhen.

Belenkyi glaubt, dass eine solche Tariferhöhung Ukrsalisnyzja nicht helfen wird, mehr zu verdienen, weil die Unternehmen, deren Produkte nicht mehr wettbewerbsfähig sein werden, anfangen werden, zu schließen. Die sozialen Spannungen werden zunehmen, weil mehr Ukrainer ihre Arbeit verlieren werden.

„Wir werden gezwungen sein, Unternehmen zu schließen, mit allen sozialen Konsequenzen. Denn solche Aktionen der Behörden, die nicht zu rechtfertigen sind, führen zu verheerenden Folgen, die mit denen der groß angelegten Invasion Russlands vergleichbar sind“, fasst Belenkyi zusammen.