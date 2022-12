Die Vereinigten Staaten haben versucht, die Ukraine an der Ermordung des russischen Generalstabschefs zu hindern - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Vereinigten Staaten haben versucht, die Ukraine an der Ermordung des russischen Generalstabschefs Walerij Gerassimow während seines Besuchs im Kriegsgebiet in der Ukraine zu hindern, wie eine Untersuchung der New York Times ergab.

US-Beamte erfuhren, dass General Walerij Gerasimov eine Reise an die Front plante, hielten diese Information aber vor den Ukrainern geheim, da sie befürchteten, dass ein Anschlag auf sein Leben zu einem Krieg zwischen den USA und Russland führen könnte, so die Zeitung.

Die ukrainische Seite erfuhr jedoch trotzdem von der Reise. Nach einer internen Debatte unternahm Washington den außergewöhnlichen Schritt, die Ukraine aufzufordern, den Angriff einzustellen.

„Wir haben ihnen gesagt, dass sie es nicht tun sollen“, sagte ein hoher US-Beamter. „Wir sagten: ‚Hey, das ist zu viel‘. Die Nachricht kam zu spät. Das ukrainische Militär teilte den Amerikanern mit, dass sie bereits einen Angriff auf die Stellung des Generals gestartet hätten. Dutzende von Russen starben nach offiziellen Angaben bei dem Angriff“, heißt es in der Publikation

General Gerasimow wurde jedoch nicht in die Liste der Todesopfer aufgenommen. Russische Militärkommandeure haben seitdem ihre Besuche an der Front eingeschränkt.

Am 28. April berichteten ukrainische Journalisten aus ihren Quellen, dass Gerassimow in Isjum eingetroffen sei, um die russischen Besatzungstruppen persönlich zu befehligen.

Einige ukrainische Persönlichkeiten und Blogger, darunter der ehemalige Innenminister Arsen Awakow, behaupteten, dass die ukrainischen Streitkräfte das Feldhauptquartier des russischen Armeekommandos in der Nähe von Isjum angegriffen hätten, während Gerassimow dort war. Angeblich wurde der Chef des russischen Generalstabs schwer verwundet…