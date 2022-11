Ein Verräter aus dem "Wirtschaftsministerium" der Krim ist zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach Angaben des ukrainischen Sicherheitsdienstes ist ein „Beamter“ des so genannten „Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung der Republik Krim“ zu einer realen Freiheitsstrafe von 12 Jahren verurteilt worden. Dies teilte der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine am 7. November mit.

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine nahmen den Eindringling im April dieses Jahres auf dem Gebiet der Region Lemberg fest. Sie vereitelten den Plan der Frau, über die Grenze zur EU nach Weißrussland und anschließend nach Russland zu fliehen. Gleichzeitig wurde sie über den Verdacht des Hochverrats informiert und es wurde eine Präventivmaßnahme in Form einer Inhaftierung gewählt.

Während der Ermittlungs- und operativen Tätigkeiten wurde festgestellt, dass sie in leitender Position im „Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung“ der sogenannten „Regierung“ der annektierten Krim in den Jahren 2014-2021 an der Vorbereitung von Managemententscheidungen beteiligt war, die auf die Unterordnung der Wirtschaft der Halbinsel abzielten.

Auf der Grundlage der gesammelten Beweise befand das Bezirksgericht Lwiw Halytskyy den Täter gemäß Teil 1 Artikel 111 des Strafgesetzbuches der Ukraine (Hochverrat) für schuldig.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine stellt fest, dass eine Bestrafung für die Zusammenarbeit mit den Invasoren unvermeidlich ist.