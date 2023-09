Die Verteidigungskräfte haben vor einem Raketenträger im Schwarzen Meer gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Streitkräfte haben einen Raketenträger des Projekts Buyan-M im Schwarzen Meer in Alarmbereitschaft versetzt, der bis zu acht Kalibr tragen kann. Darüber berichteten am Dienstag, den 12. September, die Verteidigungskräfte des Südens in Telegram.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Feind im Allgemeinen die Zahl der Schiffsverbände auf 17 Einheiten erhöht hat.

„Das Niveau der Raketenbedrohung bleibt hoch“, warnen die Verteidiger.

Die Luftwaffe erinnert daran, dass man sich beim Signal eines Luftangriffs in den nächstgelegenen Schutzraum begeben und dort bleiben sollte, bis das Signal zum Abzug gegeben wird.

