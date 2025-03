Ferrexpo warnt die Ukraine vor den rechtlichen Folgen der Übertragung ihrer Beteiligung an Poltawa Mining an die ARMA

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Bergbauunternehmen Ferrexpo plc hat erklärt, dass die Übertragung eines 49,5%igen Anteils an Poltawa Mining an das Management der ARMA gegen die internationalen Investitionsabkommen der Ukraine mit Großbritannien und der Schweiz verstößt, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. „Unter diesen Umständen haben Ferrexpo Plc und Ferrexpo AG keine andere Wahl, als der ukrainischen Regierung eine offizielle schriftliche Mitteilung über mögliche Ansprüche zukommen zu lassen“, so Ferrexpo in einer Erklärung. Das Unternehmen fordert die Ukraine auf, die Entscheidung rückgängig zu machen und erklärt sich zu Verhandlungen bereit. Das Unternehmen betonte, dass die ukrainischen Behörden ihm keine offiziellen Dokumente bezüglich der Gerichtsentscheidung zur Verfügung gestellt haben. Gleichzeitig behauptet Ferrexpo, dass es unter Druck steht: seine Konten wurden eingefroren, Waggons wurden beschlagnahmt und die Top-Manager des Unternehmens wurden verhaftet, woraufhin sie eine Kaution von mehr als 16 Millionen USD hinterlegen mussten. Ferrexpo ist ein Schweizer Unternehmen, das seine Hauptaktiva in der Ukraine hat. Es besitzt 100% der GOKs von Poltawa und Yeristovo sowie 99,9% der GOK von Bilanivsky. In der Pressemitteilung wird betont, dass die Tochtergesellschaften von Ferrexpo nicht mit Konstantin Schewaho verbunden sind, gegen den in der Ukraine Sanktionen verhängt wurden und gegen den ein Strafverfahren läuft. Zur Erinnerung: Das Petschersk-Gericht in Kiew hat das Vermögen des Geschäftsmanns Konstantin Schewaho an die Nationale Agentur der Ukraine für das Auffinden, Aufspüren und Verwalten von Vermögenswerten (ARMA) übertragen. Darunter befindet sich eine 49,5%ige Beteiligung an Poltawa Mining. Der Geschäftsmann Konstantin Schewaho hält die Sanktionen, die der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine am 12. Februar gegen ihn verhängt hat, für illegal und unbegründet.