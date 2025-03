Selenskyj reagierte auf den Angriff auf Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Selenskyj sprach den Familien und Freunden der Opfer sein Beileid aus. Der Präsident fügte hinzu, dass die Sanktionen gegen Russland effektiver wirken sollten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte auf den nächtlichen Drohnenangriff auf Kiew in der Nacht zum 23. März, bei dem drei Menschen getötet wurden.

„In dieser Nacht hat Russland die Ukraine mit fast 150 Kampfdrohnen angegriffen. Im Moment wissen wir von zehn Opfern, unter ihnen ist auch ein Kind. In Kiew sind drei Menschen bei diesem Angriff ums Leben gekommen, darunter ein Vater und seine fünfjährige Tochter. Gestern wurden in Saporischschja drei Menschen getötet. Die Familie: ein Vater, eine Mutter und eine 17-jährige Tochter. Mein Beileid an die Familien und Freunde der Opfer“, bemerkte Selenskyj.

Ihm zufolge hat Russland in dieser Woche mehr als 1.580 gelenkte Luftbomben, fast 1.100 Angriffsdrohnen und 15 verschiedene Raketen auf die Ukraine abgefeuert. Laut Selenskyj bestehen alle diese Waffen aus mindestens 102.000 ausländischen Komponenten.

Selenskyj fügte hinzu, dass die Sanktionen gegen Russland effektiver wirken sollten und dass jedes System, das es ihnen ermöglicht, das Sanktionsregime zu umgehen, beseitigt werden sollte.

„Wir brauchen neue Lösungen, neuen Druck auf Moskau, damit solche Angriffe und dieser Krieg aufhören. Wir müssen die Ukraine und unsere Armee stärken – mehr Luftabwehr und echte Hilfe. Ich danke allen Partnern, die das verstehen und die Ukraine weiterhin unterstützen“, sagte der Präsident.