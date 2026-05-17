Das Verteidigungsministerium hat die Angriffe auf Moskau bestätigt: Welche Ziele wurden getroffen?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Es handelte sich um einen der größten Angriffe auf die Region Moskau seit Beginn des umfassenden Krieges. Das ukrainische Verteidigungsministerium bestätigte Angriffe auf eine Reihe von Objekten in Moskau und der Region Moskau, darunter eine Ölraffinerie, ein Öllager und Produktionsstätten für Mikroelektronik.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag des Verteidigungsministeriums auf Threads.