Das Verteidigungsministerium hat die є-cherga zum Territorialen Zentrum für Besatzung und soziale Unterstützung gestartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Programm befindet sich noch in der Testphase, daher funktioniert es nur in einigen Regionen der Ukraine, so das Verteidigungsministerium.

In der Ukraine hat die elektronische Warteschlange für den Zugang zu den Territorialen Zentren für Beschaffung und soziale Unterstützung (Territoriales Zentrum für Beschaffung und soziale Unterstützung und SP) funktioniert. Dies teilte das Verteidigungsministerium am Samstag, den 18. Mai mit.

„Wir beginnen mit der Erprobung eines neuen Dienstes des Verteidigungsministeriums – der elektronischen Warteschlange im Territorialen Zentrum für Erwerb und soziale Unterstützung und SP“, heißt es in der Mitteilung.

Nach Angaben des Ministeriums ist die Vorregistrierung bereits in 19 territorialen Zentren für Akquisition und soziale Unterstützung möglich. Derzeit finden Tests in ausgewählten Zentren in Kiew, Charkiw, Odessa, Dnipro, Sumy, Winnyzja und Kropywnyzkyj statt.

„Schon bald werden wir viele weitere anschließen“, verspricht das Verteidigungsministerium.

Eine vollständige Liste der Einrichtungen, in denen Sie sich über die elektronische Warteschlange anmelden können, finden Sie unter diesem Link.

So melden Sie sich bei der elektronischen Warteschlange im Territorialen Zentrum für Akquisition und soziale Unterstützung an:

CNAP

Wählen Sie das Territoriale Zentrum für Erwerb und soziale Unterstützung und das SP, in dem Sie registriert sind oder in dem Sie derzeit registriert sind. * Geben Sie die persönlichen Daten für die Anmeldung ein. * Bestätigen Sie die Telefonnummer. * Sie erhalten eine Nachricht mit dem Datum und der Uhrzeit des Besuchs. Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 18. Mai das neue Gesetz über die Mobilisierung in der Ukraine in Kraft getreten ist. Jetzt haben die Bürger 60 Tage Zeit, um die Daten im Territorialen Zentrum für Erwerb und soziale Unterstützung,s und in der Anwendung Reserve + zu aktualisieren.

Außerdem erklärte das Verteidigungsministerium, dass es droht, die Aktualisierung der Daten im Territorialen Zentrum für Bemannung und soziale Unterstützung zu verweigern.