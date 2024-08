Das Verteidigungsministerium hat eine Online-Rekrutierungsfunktion in Reserve+ angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Menschen werden in der Lage sein, der Armee auf eigenen Wunsch beizutreten, aber auf Antrag, der vom Ministerium gestellt wird, erklärte Kateryna Chernogorenko.

Das ukrainische Verteidigungsministerium (MOU) plant für diesen Herbst die Einführung einer Online-Rekrutierungsfunktion in der Anwendung Reserve+. Dies kündigte die stellvertretende Verteidigungsministerin Kateryna Chernogorenko in einem Kommentar für Ukrajinska Prawda an.

„Im Herbst 2024 werden neue Funktionen in der Reserve+ erwartet. Das Verteidigungsministerium plant, die Online-Rekrutierung auf der Grundlage der Anwendung zu starten. Laut Tschernogorenko werden die Menschen dank dieser Funktion in der Lage sein, der Armee nach Belieben beizutreten, aber in Übereinstimmung mit dem Antrag, der vom Generalstab der Streitkräfte der Ukraine gestellt wird“, sagte der Beamte.

Sie versicherte auch, dass die IOU keine elektronischen Vorladungen einführen wird, da es dafür derzeit keine gesetzliche Grundlage gibt.