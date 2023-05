Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Verträge mit DTEK können jetzt über Action abgeschlossen werden. DTEK Grids hat ein aktualisiertes persönliches Konto für seine Kunden eingeführt, das den Prozess der Beantragung von Stromlieferungen vereinfacht.

Wie der Pressedienst der Holding mitteilte, können die Kunden des Unternehmens jetzt bei Vertragsabschluss eine Kopie ihres Reisepasses über die Action-App teilen, um ihre persönlichen Daten automatisch auszufüllen.

Der Online-Vertragsabschluss ermöglicht es den Kunden, den Stromvertrieb schnell und einfach komplett aus der Ferne zu beantragen. Es wird darauf hingewiesen, dass der Service für Neukunden, Mieter von Mehrfamilienhäusern beim Übergang zu einer „direkten“ Vertragsbeziehung zwischen Kunden und Verteilernetzbetreibern sowie für diejenigen, die den Vertrag aufgrund von Änderungen der Eigentumsverhältnisse der Wohnung oder des Hauses neu ausstellen müssen, nützlich sein wird. „Heute müssen unsere Kunden nicht mehr persönlich die Servicezentren aufsuchen und viel Zeit damit verbringen.

Der Wechsel zu einem Strom-Direktvertriebsvertrag kann komplett online über ein Smartphone und Diyu erfolgen“, so Ruslan Wolhynienets, Director of Customer Relations bei DTEK Grid. Die aktualisierte Kabinettfunktionalität ist für Computer mit Windows- und MacOS-Betriebssystemen sowie für mobile Geräte mit Android und iOS verfügbar. Der Vertragsabschluss kann in drei Schritten erfolgen: * Im persönlichen Kabinett auf der Website des Verteilnetzbetreibers beantragt der Kunde den Vertragsabschluss. Für die automatische Vervollständigung der persönlichen Daten kann ein Passvermerk über Dija verwendet werden. * Das Unternehmen prüft den Antrag und stellt innerhalb von drei Werktagen ein Paket mit Unterlagen zusammen. * Der Kunde erhält Unterlagen oder klärende Fragen im persönlichen Büro und per E-Mail.