Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Vier ehemalige Leiter von Polizeieinheiten werden wegen der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste während der Revolution der Würde in Tscherkassy vor Gericht gestellt. Dies wurde am Dienstag, den 19. März, im Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine mitgeteilt.

Es wird berichtet, dass die Anklageschrift gegen vier ehemalige Leiter von Unterabteilungen der UMVD der Ukraine im Gebiet Tscherkassy an das Gericht übergeben wurde.

Es handelt sich um den Leiter der Abteilung für öffentliche Sicherheit, den Kommandeur des Bataillons des Patrouillendienstes, den Kommandeur des Spezialbataillons der Kriminalpolizei Gryphon und den stellvertretenden Kommandeur der Kompanie der Spezialpolizei Berkut, die dem UMVD der Ukraine im Gebiet Tscherkassy unterstellt ist.

„Die Ermittlungen haben ergeben, dass die Ex-Gesetzeshüter am 20. Februar 2014 den ihnen unterstellten Beamten der Polizeieinheiten PPS, Gryphon und Berkut illegale Anweisungen zur gewaltsamen Auflösung von Demonstranten in der Stadt Tscherkassy gegeben haben. Die Beamten dieser Einheiten, die die rechtswidrigen Anweisungen der Angeklagten befolgten, gingen mit rechtswidriger Gewalt gegen die Demonstranten vor. Infolgedessen wurden 13 von ihnen körperliche Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades zugefügt“, heißt es in der Mitteilung.

Wir werden daran erinnern, 18. Oktober 2023 Svyatoshinsky Landgericht von Kiew angekündigt, Urteile zu fünf ehemaligen „Berkutovtsy“ im Fall der Erschießung von Menschen auf der Straße Institutskaya im Februar 2014, als fast 50 Menschen getötet wurden.

Im November wurde bekannt, dass fünf weitere Mitglieder der „schwarzen Berkut-Kompanie“ vor Gericht gestellt werden sollen.