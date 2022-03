Visa und Mastercard haben den Zugang zu mehreren russischen Banken gesperrt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die internationalen Zahlungssysteme Visa und Mastercard haben damit begonnen, russische Finanzinstitute von ihren Diensten abzuschalten, um die gegen Russland wegen des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen durchzusetzen. Entsprechende Berichte sind auf den Websites der Unternehmen erschienen.

Visa beispielsweise ergreift „rasche Maßnahmen“ und hat erklärt, dass es auf mögliche neue Beschränkungen vorbereitet ist, sollten diese eingeführt werden.

„Unsere Gedanken sind bei der ukrainischen Bevölkerung und allen Betroffenen. Wir hoffen auf eine friedliche Lösung in naher Zukunft“, erklärte das Unternehmen.

Zuvor hatte auch Mastercard bekannt gegeben, dass es mehrere russische Finanzinstitute aufgrund von Sanktionen von seinem Zahlungssystem abgetrennt hat, ohne jedoch anzugeben, um welche Banken es sich handelt.

„Der Einmarsch der russischen Streitkräfte in der letzten Woche war verheerend für die Menschen in der Ukraine. Unsere Gedanken sind weiterhin bei den Betroffenen. Infolge der Sanktionsanordnungen haben wir mehrere (russische) Finanzinstitute für das Mastercard-Zahlungsnetzwerk gesperrt“, heißt es in einer Erklärung.

Diese Information wurde von Mikhail Fedorov, Minister für digitale Transformation, auf Telegram bestätigt.

„Mastercard und Visa haben den Zugang zum Zahlungssystem für mehrere russische Banken gesperrt. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Mastercard und Visa aufgefordert, die Zahlungssysteme in Russland zu sperren. Das bedeutet, dass die Karten nur in Russland funktionieren werden. Nicht im Ausland und in ausländischen Online-Shops“, schrieb er.

Nach Angaben des Medienunternehmens können Kunden von Banken, die in Russland unter die Sanktionen fallen, nicht mehr mit Visa- und Mastercard-Karten im Ausland und in Online-Shops bezahlen, die in Ländern registriert sind, die die Maßnahmen unterstützen.

Bereits ausgegebene Visa- und Mastercard-Karten sind in Russland jedoch weiterhin gültig, da Zahlungen innerhalb des Landes über das 2014 eingerichtete nationale Zahlungskartensystem abgewickelt werden…