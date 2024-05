Während der russischen Offensive in der Region Charkiw haben die ukrainischen Streitkräfte Starlink - Media verloren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär hat am 10. Mai aufgrund russischer elektronischer Störsender alle Videoübertragungen verloren.

Während der Offensive der russischen Invasoren in der Region Charkiw fielen die von den Kämpfern der ukrainischen Streitkräfte verwendeten Starlink-Terminals aus. Dies berichtet die Washington Post.

Es wird darauf hingewiesen, dass die 125. Brigade der Territorialen Verteidigung der Ukraine, die sich entlang der etwa 43 Kilometer langen Grenze der Oblast Charkiw zu Russland erstreckt, Aufklärungsdrohnen einsetzte, um täglich zu überwachen, wie die Russische Föderation Kräfte für einen möglichen Angriff aufbaut. An jenem Morgen, dem 10. Mai, verlor die Brigade jedoch alle Videoübertragungen aufgrund einer russischen elektronischen Störung.

Laut der Veröffentlichung fielen die Starlink-Terminals aus. Der Kommandeur der Drohneneinheit der Brigade sagte, dass sie an einem Punkt völlig blind waren.

„Das war das größte Problem, wir sahen nicht, wie sie sich bewegten, wir arbeiteten nur am Funk oder an den Telefonen, wo sie noch funktionierten“, so der Militär.

Zuvor hatten die Medien geschrieben, dass das Pentagon und SpaceX die Russen Starlink an der Front blockierten.

Wir werden daran erinnern, dass der Minister für digitale Transformation der Ukraine Michail Fedorow sagte, dass die Ukraine einen Weg gefunden hat, die Fähigkeit des russischen Militärs zur Nutzung der Starlink-Terminals erheblich einzuschränken.